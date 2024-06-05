Рада прийняла закон про ратифікацію Конвенції між Україною та Японією про усунення подвійного оподаткування

Зокрема, обмежено право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів та роялті.

Верховна Рада у середу, 5 травня, прийняла у першому читанні закон «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неї».

Як зазначає Міністерство фінансів, прийняття закону забезпечує правові підстави для завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Конвенцією та Протоколом до неї, укладеними 19 лютого 2024 року в м. Токіо.

Конвенцією встановлено правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, які резиденти однієї Договірної Держави отримують з джерел в іншій Договірній Державі. Зокрема, обмежено право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:

дивідендів (15% - загальна ставка оподаткування та 5 % – для дивідендів, які отримує компанія Договірної Держави, що володіє принаймні 25 % капіталу компанії іншої Договірної Держави, яка такі дивіденди виплачує);

процентів (10 % - загальна ставка оподаткування; 5 % - у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія, торговець цінними паперами або визнаний пенсійний фонд; а також якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит; 0% – у разі, якщо бенефіціарним власником процентів є інша Договірна Держава, її орган влади, центральний банк або будь-яка установа, яка повністю належить цій Договірній Державі; або щодо боргових вимог, гарантованих, застрахованих або опосередковано фінансованих цією іншою Договірною Державою, її органом влади, центральним банком або будь-якою установою, що повністю належить цій Договірній Державі);

роялті (5 %).

Також у Конвенції визначено методи усунення Договірними Державами подвійного оподаткування, встановлено домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії та щодо проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

Набрання чинності двосторонньою українсько-японською Конвенцією та Протоколом до неї є важливим кроком для розвитку українсько-японських економічних відносин та співробітництва у податковій сфері, а також сприятиме запобіганню ухиленню від сплати податків та взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Конвенція та Протокол до неї наберуть чинності на тридцятий день після дати отримання останнього з повідомлень, що підтверджує виконання Договірними Державами внутрішніх процедур, необхідних для набрання ними чинності. Суб’єктами виконання Конвенції та Протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

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