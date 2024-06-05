В Україні запустять е-квитки у громадському транспорті: Рада прийняла закон

Парламент підтримав документ про впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.

Фото: galinfo.com.ua

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У середу, 5 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5705 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті

Законопроект підтримали 256 нардепів.

Документ пропонує:

- договір перевезення пасажира та багажу підтверджується квитком або електронним квитком та багажною квитанцією.

- Оновити визначення понять «електронний квиток» та «квиток».

- Надати ЦОВВ у сфері транспорту повноваження затверджувати форму, обов'язкові реквізити та відомості про проїзні документи.

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