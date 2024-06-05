В Україні запустять е-квитки у громадському транспорті: Рада прийняла закон

У середу, 5 червня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №5705 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті
Законопроект підтримали 256 нардепів.
Документ пропонує:
- договір перевезення пасажира та багажу підтверджується квитком або електронним квитком та багажною квитанцією.
- Оновити визначення понять «електронний квиток» та «квиток».
- Надати ЦОВВ у сфері транспорту повноваження затверджувати форму, обов'язкові реквізити та відомості про проїзні документи.
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