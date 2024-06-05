Возобновить «люстрацию» судей и провести проверку деклараций добропорядочности судей Верховного Суда – что предполагает матрица реформ от Кабмина

Также матрица реформ предполагает внесение изменений в УПК, расширение полномочий заместителя главы САП, аудит НАБУ, реформу БЭБ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 июня Кабинет Министров принял постановление, обеспечивающее мониторинг выполнения Матрицы реформ.

Матрица реформ систематизирует условия и рекомендации международных партнеров и является аналитическим инструментом для мониторинга выполнения мероприятий.

Матрица реформ включает более 200 реформ (более 400 индикаторов), согласованных в договоренностях с ЕС, Плане по программе Ukraine Facility, меморандуме с Международным валютным фондом, соглашениях с Всемирным Банком. Этот инструмент фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.

Принятым постановлением правительства Министерство финансов определено ответственным за мониторинг выполнения Матрицы реформ, а также обязательствами по программам финансовой поддержки и перед международными партнерами. А другие министерства и центральные органы исполнительной власти, отвечающие за осуществление мер, предусмотренных обязательствами, будут регулярно предоставлять актуальную информацию о результатах осуществления мероприятий.

В отношении судебной реформы эта Матрица предусматривает, что в четвертом квартале 2024 года ВККС должна осуществить:

проведение специальных проверок по кандидатам на должности судей Верховного Суда

осуществление по предусмотренным законом основаниям мониторинга образа жизни судей Верховного Суда и проведение полной проверки поданных этими судьями деклараций

проведение проверки деклараций добропорядочности и деклараций родственных связей судей Верховного Суда (по основаниям, определенным законом).

Также в этой Матрице говорится, что ВККС во втором квартале должна «восстановить оценку квалификации судей (люстрацию), которая была остановлена ​​в 2019 году» (дословно).

Также ВККС в 4-м квартале 2024 года должна «возобновить отбор обычных судей на основе усовершенствованного законодательства, в частности, относительно четких критериев добропорядочности и профессионализма и сильной роли Общественного совета добропорядочности».

Высший совет правосудия во втором квартале 2024 года должен передать функции по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судей в Службу дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Создание Высшего административного суда (ВАСУ) тоже есть в этом плане.

Так, в третьем квартале 2024 года Украине необходимо ввести в действие закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель.

Кроме того, Украина должна:

отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничение сроков досудебного расследования до уведомления о подозрении, чтобы не допустить досрочного закрытия дел

пересмотреть Уголовный процессуальный кодекс и Уголовный кодекс с целью повышения эффективности и результатов по делам о коррупции на высоком уровне, в частности путем предотвращения процессуальных задержек, введения разумных сроков для проведения досудебного расследования и совершенствования регулирования соглашений о признании виновности.

гарантировать САП возможность независимо совершать соответствующие следственные и процессуальные действия в отношении специальных лиц (например, народных депутатов, судей, городских председателей) (ст. 480, 481 УПК)

гарантировать заместителю председателя САП все процессуальные полномочия, как и заместителю Генерального прокурора/председателю САП, в случае его/ее отсутствия (статьи 3, 36 УПК)

создать отдел внутреннего контроля в САП. Это подразделение должно действовать независимо от Генерального инспектора Генеральной прокуратуры и отвечать за проверку добропорядочности, внутренние расследования и специальные проверки. Делегировать полномочия САП для администрирования и выполнения соответствующих решений и санкций

завершить внешний аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро Украины с участием трех независимых экспертов с международным опытом и опубликовать отчет о его результатах.

принять новый закон о БЭБ (в соответствии с п.27 Меморандума) с четким мандатом и объемом следственных полномочий, соответствующий передовому опыту, сосредоточив внимание на основных экономических преступлениях и обеспечив правовую базу деятельности БЭБ в вопросах отбора руководства и персонала. Закон будет учитывать существующее разграничение между следственными полномочиями БЭБ и НАБУ

продолжать усовершенствование системы защиты прав интеллектуальной собственности, в частности путем борьбы с пиратством и контрафактной продукцией, создания суда по интеллектуальной собственности и усиления сотрудничества с Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO).

Автор: Наталья Мамченко

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