Кабмин одобрил Матрицу реформ и порядок проверки выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами – можно будет следить за реформами онлайн

В реальном времени можно будет увидеть ход выполнения Украиной обязательств перед донорами по антикоррупционной политике, реформе правоохранительных органов, судебной реформе.

4 июня Кабмин официально утвердил Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Матрица – это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка», - отметил глава Правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния каждой реформы на рост украинской экономики и восстановление нашей страны.

«Эта Матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета. На 2024 год вместе предусмотрено сделать более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации», – пояснил он.

Глава правительства озвучил также приоритеты, заложенные в Матрицу реформ. Это, в частности, макроэкономические политики — база для восстановления экономики и нашей финансовой устойчивости, а также Институционные изменения, которые предусматривают антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институций.

«Третье – Структурные реформы. Это политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах нашей экономики», - добавил премьер-министр.

Кроме того, правительство запускает специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения. По словам Дениса Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для получения средств от США, которые Украина сможет использовать для поддержки своего бюджета, будут отдельные условия, которые будут определяться определенными дополнительными договоренностями. Это следует из текста проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который Кабмин одобрил 30 мая.

Проект настоящего Соглашения предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренным в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины.

Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями».

Сроки, в которые США должны передать Украине эти средства, в проекте Соглашения не указаны.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США. Так, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США в отношении финансовой поддержки Украины на встрече Совета по международным отношениям. Сделала это накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня. По ее словам, речь идет о борьбе с коррупцией, судебной системе, защищенной от внешнего вмешательства, прессе, свободной от политического влияния или давления, цифровой таможне и цифровых системах сбора налогов, независимых, наделенных полномочиями, должным образом обеспеченных антикоррупционных следователей, прокуроров и судей (НАБУ, САП и ВАКС).

Также «Судебно-юридическая газета» уже писала, что 20 февраля 2024 года Минфин публиковал Матрицу реформ. Однако актуален ли этот документ, пока неизвестно.

В Матрице реформ от февраля 2024 была определена задача провести переаттестацию работников СБУ, расширить возможность прослушивания другим органам отдельно от СБУ, проверить добропорядочность судей Верховного Суда, создать Высший административный суд, реформировать БЭБ, увеличить количество судей Высшего антикоррупционного суда на 50%.

Первым разделом в перечне реформ идет антикоррупционная, судебная и правоохранительная реформы. Они, как указано, «являются сферами с наибольшим количеством условий и рекомендаций».

Финальная «матрица реформ» пока не опубликована.

Автор: Наталя Мамченко

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