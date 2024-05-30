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Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях – проект Соглашения

14:36, 30 мая 2024
Условия предоставления средств для финансирования бюджета Украины за счет помощи США будут определены отдельными договоренностями – Кабмин утвердил проект Соглашения с Правительством США.
Украина еще не получила от США экономическую помощь 7,8 млрд долларов и получит ее при определенных условиях – проект Соглашения
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Для получения средств от США, которые Украина сможет использовать для поддержки своего бюджета, будут условия, которые установят определенными дополнительными договоренностями. Это следует из текста проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, который Кабмин одобрил 30 мая.

Следовательно, проект настоящего Соглашения предусматривает, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA) , предусмотренных Законом USSAA для экономической помощи в пользу Украины.

Условия финансирования будут определены отдельными договоренностями».

Какие-либо сроки, в которые США должны передать Украине данные средства, в проекте не указываются.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США. Так, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США в отношении финансовой поддержки Украины на встрече Совета по международным отношениям. Сделала это накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня. По ее словам, речь идет о борьбе с коррупцией, судебной системе, защищенной от внешнего вмешательства, прессе, свободной от политического влияния или давления, цифровой таможне и цифровых системах сбора налогов, независимых, наделенных полномочиями, должным образом обеспеченных антикоррупционных следователей, прокуроров и судей (НАБУ, САП и ВАКС).

Заметим, что другой пункт проекта Соглашения определяет, что это Соглашение не влияет на какие-либо обязательства и не создает их по международному или национальному праву, а также «не предусматривает принятия на себя ответственности со стороны США или Правительства Украины».

Сумма пособия будет фиксированной на момент выделения средств и не предполагает начисления процентов или корректировки с учетом инфляции.

Возврат средств Украиной предусмотрен через 40 лет после 30 сентября 2025 года, то есть до 30 сентября 2065 года.

Президент США может аннулировать после 1 января 2026 г. эту задолженность.

Помощь от США включат в общий фонд Госбюджета в соответствии с п. 57-2 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины.

Как известно, принятый в конце апреля 2024 года Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине на 60 млрд долларов США предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

Автор: Наталя Мамченко 

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