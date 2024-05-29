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Украине нужно ускорить реформы и бороться с коррупцией, американские налогоплательщики требуют реформ – спецпредставитель США Прицкер

17:18, 29 мая 2024
Украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США.
Украине нужно ускорить реформы и бороться с коррупцией, американские налогоплательщики требуют реформ – спецпредставитель США Прицкер
Фото: AFP
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Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США по финансовой поддержке Украины на встрече Совета по международным отношениям. Сделала она это накануне Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня.

Фактически она очертила детали ранее озвученного ею тезиса, что деньги будут предоставляться в обмен на реформы. Напомним, ранее Прицкер прямо заявила, что для того, чтобы получать средства от США, будут определенные условия, которые будут гарантировать, что Украина будет должным образом распоряжаться деньгами.

Итак, в своем выступлении 28 мая госпожа Прицкер сначала сосредоточилась на том, что «широкая экономическая картина (в Украине – прим. ред.) вдохновляет».

«Несмотря на войну рф и оккупацию 17% территории, ВВП Украины вырос на 5% в 2023 году и планирует увеличиться еще на 4,5% в этом году. Инвестиции выросли на 17%. В январе налоговые поступления выросли на 25%. В 2023 году в Украине было зарегистрировано более 37 тысяч новых предприятий, что больше, чем в 2021 году – до войны.

Американские компании вне оборонного сектора помогают соавторам этого восстановления:

McDonalds открыл больше ресторанов в Украине и обслуживал более 100 миллионов украинцев в прошлом году, закупая 70% своей говядины, молочных продуктов, овощей и подсолнечного масла из Украины.

ADM и Cargill инвестируют в сельскохозяйственные проекты и реинвестируют прибыль обратно в богатые черноземы Украины. Вот почему более 50 американских компаний приезжают на Берлинскую конференцию, чтобы рассказать о своих инвестициях – и даже о расширениях – в Украине» - отметила Прицкер.

«Просто посмотрите на Киев, чтобы увидеть, что может принести будущее. Сойдя с поезда из Польши, вы увидите шумный европейский город с преуспевающей промышленностью, детьми, которые идут в школу, родителями на работу, людьми, которые ходят по магазинам, бурной ночной жизнью и даже регулярными пробками. Он стал экономическим маяком Украины, что стало возможным благодаря защитному зонту ПВО. То же начинает происходить и в Одессе» - указала спецпредставитель.

Она подчеркнула, что «безопасность имеет важное значение для привлечения больших инвестиций».

«Для того, чтобы создать прорыв экономической деятельности, создать рабочие места и привлечь инвестиции частного сектора, важно, чтобы мы и наши союзники выяснили, как обеспечить достаточную защиту воздуха в украинских центрах коммерческой деятельности, таких как Харьков, Днепр, Львов, и за их пределами» – объяснила она.

Что с реформами

«Хотя все это важно и позитивно, мы не можем быть наивными относительно вызовов, с которыми сталкивается Украина, и это не только вызовы на поле боя. Мы должны четко понимать, что нужно для того, чтобы страна выиграла не только войну, но и на будущее. Итак, позвольте мне описать, что, по нашему мнению, для этого нужно», - начала Прицкер блок выступления по реформам.

Так, по ее словам, чтобы выиграть «в долгосрочной перспективе» есть 5 важных элементов, с которыми должны справиться украинцы при поддержке международного сообщества. Именно они будут в центре дискуссий на Конференции обновления Украины в Берлине 11-12 июня. Они включают:

  • Системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты границы и больших населенных пунктов;
  • Культура, поддерживающая верховенство права и отвергающая коррупцию;
  • Правительство, имеющее возможность определять выгодные проекты для инвестиций и обеспечивать согласованное межминистерское планирование;
  • Глобальный рынок, предлагающий инструменты управления рисками, облегчающие принятие инвестиционных решений;
  • Достаточный капитал, в особенности использование суверенных активов рф для финансирования этого видения.

Каждый из них является ключевым приоритетом в США.

Что касается антикоррупционных реформ, то, как указала Прицкер, «защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и ее военная защита».

«8 из 10 украинцев считают, что нужно больше делать с коррупцией, и мы должны помочь им. Это означает судебную систему, защищенную от внешнего вмешательства. Это означает прессу, свободную от политического влияния или давления. Это означает цифровую таможню и другие системы сбора налогов. Это означает независимых, наделенных полномочиями, должным образом обеспеченных антикоррупционных следователей, прокуроров и судей. Это означает укрепление верховенства права каждого.

Когда я разговариваю с американскими генеральными директорами, особенно с теми, кто работает в таких важных секторах как оборона и энергетика, первое, что они поднимают со мной – после того, как спрашивают о войне – это всегда необходимость ускорить реформы и бороться с коррупцией.

Американские налогоплательщики и Конгресс также – справедливо – требуют реформ» - подчеркнула Прицкер.

По ее мнению, «Украина достигла значительного прогресса в своей программе реформ, включая или принятие некоторых сложных решений». «Только за последние 6 месяцев, например, в Украине было принято законодательство по декларированию активов, антимонопольному регулированию, реформе судебной дисциплины и корпоративному управлению.

Я искренне верю, что эти усилия поменять культуру в Украине в конечном итоге станут такой же частью наследия правительства Зеленского, как и сама победа в войне. Он понимает, что борьба с коррупцией связана с безопасным, преуспевающим западным будущим Украины. Для этого нужно не только изменение системы, но и изменение культуры» - заявила Прицкер.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие о заключении между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части помощи.

Так, не позднее, чем через 60 дней после даты введения норм закона в действие – то есть, до конца июня Президент США Джо Байден должен заключить Соглашение с Правительством Украины о возвращении Украиной Соединенным Штатом экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии».

Погашение, которое будет предусмотрено таким Соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, за исключением случаев, предусмотренных в разделе об аннулировании задолженности.

Фонд экономической поддержки предусматривает средства 7,89 млрд долларов США, которые будут доступны до 30 сентября 2025 года при совокупности условий.

Таким образом, не исключено, что в скором времени Украина получит новый план реформ, где будут тезисы и о борьбе с коррупцией, и о судебной реформе.

Автор: Наталя Мамченко 

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Украине нужно ускорить реформы и бороться с коррупцией, американские налогоплательщики требуют реформ – спецпредставитель США Прицкер

Украинскому правительству могут озвучить новый план реформ для получения средств от США.

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