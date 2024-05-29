В Винницкой области будут судить педофила, которого экстрадировали из Польши

В Винницкой области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего местного жителя по фактам изнасилования и развращения малолетнего ребенка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Правоохранители установили, что в 2018 году мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие над малолетней падчерицей.
Обидчику ребенка сообщили о подозрении, однако для избежание наказания он длительное время скрывался за пределами страны.
В ОГП отметили, что в рамках международного сотрудничества правоохранительные органы Украины и Республики Польша установили местонахождение мужчины.
В феврале 2024 года польская сторона обеспечила его экстрадицию в Украину для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
«Заметим, что допрос потерпевшего ребенка проводился в Центре защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия (модель Барнахус)», - сообщили в ОГП.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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