В Киеве в этом году произошло три случая суицида детей

В прокуратуре подчеркнули, что правоохранители должны безотлагательно реагировать на все сообщения о возможных преступлениях против детей, а не ждать появления видео в соцсетях.

Источник фото: coe.int

В Киевской городской прокуратуре обратили внимание на случаи несвоевременного реагирования правоохранительными органами на факты избиения детей или конфликтные ситуации в учебных заведениях, когда на проблемные ситуации правоохранители реагируют после публикации родителями видео или сообщений в социальных сетях. Там подчеркнули, что правоохранители должны безотлагательно реагировать на все сообщения о возможных преступлениях против детей, а не ждать появления видео в соцсетях.

Еще одной чувствительной темой, которую подняли на совещании на тему «Состояние противодействия детской преступности, защите прав детей, ставших жертвами преступных посягательств, в том числе в условиях военного положения» были детские самоубийства.

В прокуратуре подчеркнули, что причины должны устанавливаться и тщательно анализироваться.

«В таких случаях необходимо выяснять, не стали ли дети жертвами буллинга и что могло толкнуть ребенка к роковому шагу», – отметил заместитель руководителя Киевгорпрокуратуры Александр Кравец.

По словам начальницы отдела ювенальной превенции ГУНП в г. Киеве Яны Цымбал, в этом году в столице произошло три случая суицида детей – одной девушкой и двумя парнями. Кроме того, отметила она, правоохранители работают с детьми, совершившими попытки суицида для того, чтобы установить причины таких поступков и предотвратить повторные попытки.

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