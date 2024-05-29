Финляндия разрешает Украине бить своим оружием по территории рф для самообороны

В МИДе Финляндии отметили, что страна не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине.

Фото: EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

Финляндия не ограничивала Украину в нанесении ударов по территории рф своим оружием. Об этом заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен изданию Uusi Suomi.

Она подчеркнула, что страна, ведущая оборонную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.

«Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом.

россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, необходимые для самозащиты», – отметила Валтонен.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает возможность разрешить Украине избивать американским оружием по территории рф.

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