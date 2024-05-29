В Киеве увеличилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними – прокуратура

За первые 4 месяца этого года было зафиксировано 194 правонарушения.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В столице увеличилось количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре по результатам совещания на тему «Состояние противодействия детской преступности, защите прав детей, ставших жертвами преступных посягательств, в том числе в условиях военного положения».

Так, по словам заместителя руководителя Киевгорпрокуратуры Александра Кравца, за первые 4 месяца этого года было зафиксировано 194 правонарушения, совершенных несовершеннолетними, что почти в 2,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Поэтому, подчеркнули в прокуратуре, необходимо усилить работу по профилактике детской преступности.

Кроме того, еще одной темой, на которую накануне летних каникул нужно обратить особое внимание, является продажа алкоголя подросткам, а также усиленный контроль за летними местами отдыха, где собираются дети и подростки, считают в прокуратуре.

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