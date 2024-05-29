У Києві збільшилась кількість правопорушень, скоєних неповнолітніми – прокуратура

За перші 4 місяці цього року було зафіксовано 194 правопорушення.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У столиці збільшилась кількість правопорушень, скоєних неповнолітніми. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі за результатами наради на тему «Стан протидії дитячій злочинності, захисту прав дітей, які стали жертвами злочинних посягань, у тому числі в умовах воєнного стану».

Так, за словами заступника керівника Київміськпрокуратури Олександра Кравця, за перші 4 місяці цього року було зафіксовано 194 правопорушення, скоєних неповнолітніми, що у майже 2,5 рази більше, ніж за цей же період минулого року.

Тому, наголосили у прокуратурі, необхідно посилити роботу щодо профілактики дитячої злочинності.

Крім того, ще однією темою, на яку напередодні літніх канікул потрібно звернути особливу увагу, є продаж алкоголю підліткам, а також посилений контроль за літніми місцями відпочинку, де збираються діти і підлітки, вважають у прокуратурі.

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