Конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах: ВККС оприлюднила результати

390 кандидатів рекомендовано призначити на посади суддів до 266 судів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що на виконання частини першої статті 79-5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було завершено проведення співбесід з 434 кандидатами на посади суддів у межах конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах, оголошеного 14 вересня 2023 року.

За підсумками співбесід:

участь 8 кандидатів припинено (за їх зверненнями);

36 кандидатам відмовлено в наданні рекомендації про призначення на посаду судді;

390 кандидатів рекомендовано призначити на посади суддів до 266 судів (жінок – 223; чоловіків – 167), з яких:

- до 15 адміністративних судів – 29 кандидатів (жінок – 16; чоловіків – 13);

- до 17 господарських судів – 26 кандидатів (жінок – 18; чоловіків – 8);

- до 234 загальних судів – 335 кандидатів (жінок – 189; чоловіків – 146).

Середній вік кандидата, рекомендованого для призначення на посаду судді за результатами конкурсу, – 42 роки.

Дані щодо рекомендацій для призначення на посади суддів у розрізі регіонів:

Вінницька область – до 15 судів рекомендовано 19 кандидатів;

Волинська область – до 7 судів рекомендовано 10 кандидатів;

Дніпропетровська область – до 18 судів рекомендовано 31 кандидата;

Донецька область – до 1 суду рекомендовано 1 кандидата;

Житомирська область – до 16 судів рекомендовано 21 кандидата;

Закарпатська область – до 7 судів рекомендовано 9 кандидатів;

Запорізька область – до 7 судів рекомендовано 12 кандидатів;

Івано-Франківська область – до 11 судів рекомендовано 11 кандидатів;

Київська область – до 19 судів рекомендовано 28 кандидатів;

Кіровоградська область – до 10 судів рекомендовано 13 кандидатів;

Луганська область – жодного кандидата не рекомендовано;

Львівська область – до 10 судів рекомендовано 14 кандидатів;

Миколаївська область – до 14 судів рекомендовано 16 кандидатів;

Одеська область – до 20 судів рекомендовано 37 кандидатів;

Полтавська область – до 18 судів рекомендовано 22 кандидати;

Рівненська область – до 6 судів рекомендовано 7 кандидатів;

Сумська область – до 6 судів рекомендовано 6 кандидатів;

Тернопільська область – до 7 судів рекомендовано 10 кандидатів;

Харківська область – до 15 судів рекомендовано 41 кандидата;

Херсонська область – до 2 судів рекомендовано 3 кандидатів;

Хмельницька область – до 12 судів рекомендовано 13 кандидатів;

Черкаська область – до 16 судів рекомендовано 20 кандидатів;

Чернівецька область – до 7 судів рекомендовано 7 кандидатів;

Чернігівська область – до 12 судів рекомендовано 16 кандидатів;

місто Київ – до 10 судів рекомендовано 23 кандидати.

У ВККС зазначили, що з числа рекомендованих кандидатів станом на 28 травня 2024 року указами Президента України 70 призначено на посаду судді вперше.

Раніше ми писали, що у ВККС повідомили, коли та як будуть сформовані рейтинги учасників конкурсу на 560 вакантних посад суддів.

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