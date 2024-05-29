Конкурс на занятие 560 вакантных должностей судей в местных судах: ВККС обнародовала результаты

390 кандидатов рекомендовано назначить на должности судей в 266 судов.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что во исполнение части первой статьи 79-5 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» было завершено проведение собеседований с 434 кандидатами на должности судей в рамках конкурса на занятие 560 вакантных должностей судей в местных судах, объявленного 14 сентября 2023 года.

По итогам собеседований:

участие 8 кандидатов прекращено (по их обращениям);

36 кандидатам отказано в предоставлении рекомендации о назначении на должность судьи;

390 кандидатов рекомендовано назначить на должности судей в 266 судов (женщин – 223; мужчин – 167), из которых:

- в 15 административных судов – 29 кандидатов (женщин – 16; мужчин – 13);

- в 17 хозяйственных судов – 26 кандидатов (женщин – 18; мужчин – 8);

- до 234 общих судов – 335 кандидатов (женщин – 189; мужчин – 146).

Средний возраст кандидата, рекомендованного для назначения на должность судьи по результатам конкурса – 42 года.

Данные о рекомендациях по назначению на должности судей в разрезе регионов:

Винницкая область – в 15 судов рекомендовано 19 кандидатов;

Волынская область – в 7 судов рекомендовано 10 кандидатов;

Днепропетровская область – в 18 судов рекомендован 31 кандидат;

Донецкая область – в 1 суд рекомендован 1 кандидат;

Житомирская область – в 16 судов рекомендовано 21 кандидат;

Закарпатская область – в 7 судов рекомендовано 9 кандидатов;

Запорожская область – в 7 судов рекомендовано 12 кандидатов;

Ивано-Франковская область – в 11 судов рекомендовано 11 кандидатов;

Киевская область – в 19 судов рекомендовано 28 кандидатов;

Кировоградская область – в 10 судов рекомендовано 13 кандидатов;

Луганская область – ни один кандидат не рекомендован;

Львовская область – в 10 судов рекомендовано 14 кандидатов;

Николаевская область – в 14 судов рекомендовано 16 кандидатов;

Одесская область – в 20 судов рекомендовано 37 кандидатов;

Полтавская область – в 18 судов рекомендовано 22 кандидата;

Ровенская область – в 6 судов рекомендовано 7 кандидатов;

Сумская область – в 6 судов рекомендовано 6 кандидатов;

Тернопольская область – в 7 судов рекомендовано 10 кандидатов;

Харьковская область – в 15 судов рекомендован 41 кандидат;

Херсонская область – в 2 судов рекомендовано 3 кандидата;

Хмельницкая область – в 12 судов рекомендовано 13 кандидатов;

Черкасская область – в 16 судов рекомендовано 20 кандидатов;

Черновицкая область – в 7 судов рекомендовано 7 кандидатов;

Черниговская область – в 12 судов рекомендовано 16 кандидатов;

город Киев – до 10 судов рекомендовано 23 кандидата.

В ВККС отметили, что из числа рекомендованных кандидатов на 28 мая 2024 года указами Президента Украины 70 назначены на должность судьи впервые.

Ранее мы писали, что в ВККС сообщили, когда и как будут сформированы рейтинги участников конкурса на 560 вакантных должностей судей.

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