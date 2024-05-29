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Прикарпатец пытался отправить в Катар зуб мамонта

22:54, 29 мая 2024
Украинец пытался отправить артефакт за границу под видом металлического изделия стоимостью 50 долларов.
Прикарпатец пытался отправить в Катар зуб мамонта
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Из Украины в Катар пытались переправить зуб мамонта. Редкий палеонтологический образец отправитель из Ивано-Франковской области направил в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью $50, сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Однако вместо металлического предмета во время таможенного контроля международной посылки таможенники обнаружили немалую глыбу неправильной формы", - рассказали таможенники.

Как определили эксперты, обнаружена глыба – молярный зуб нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями. Эти образцы редко встречаются и имеют важное научное значение. Темный цвет зуба указывает на нахождение его во влажной почвенной среде.

На вывоз культурных ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Минкульта. Такого разрешения предоставлено не было.

По выявленному факту в отношении жителя Ивано-Франковской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Палеонтологическая находка была изъята.

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