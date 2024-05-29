Прикарпатец пытался отправить в Катар зуб мамонта

Украинец пытался отправить артефакт за границу под видом металлического изделия стоимостью 50 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из Украины в Катар пытались переправить зуб мамонта. Редкий палеонтологический образец отправитель из Ивано-Франковской области направил в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью $50, сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Однако вместо металлического предмета во время таможенного контроля международной посылки таможенники обнаружили немалую глыбу неправильной формы", - рассказали таможенники.

Как определили эксперты, обнаружена глыба – молярный зуб нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями. Эти образцы редко встречаются и имеют важное научное значение. Темный цвет зуба указывает на нахождение его во влажной почвенной среде.

На вывоз культурных ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Минкульта. Такого разрешения предоставлено не было.

По выявленному факту в отношении жителя Ивано-Франковской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Палеонтологическая находка была изъята.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.