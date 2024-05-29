В Украине появится в обращении новая монета – какой номинал и как выглядит, фото

В обращение ввели новую монету номиналом 10 гривен.

Источник фото: НБУ

Нацбанк 29 мая ввел в обращение новую памятную монету, которая посвящена Государственной специальной службе транспорта – военному формированию в составе системы Минобороны.

Аверс монеты – идентичный с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнеруського орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу размещены надписи «ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛЬНА СЛУЖБА ТРАНСПОРТУ» и лозунг ее военнослужащих: «НЕЗЛАМНІ ДУХОМ ВІДНОВЛЯТЬ УКРАЇНУ!». В центре композиции рельефно изображена эмблема службы и схематический мост, что символизирует транспортную инфраструктуру Украины.

НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующей их выдачи клиентам. Принимать эти монеты будут от клиентов как обычные оборотные номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики.

Источник фото: НБУ

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