В Винницкой области священник, оправдывавший войну, проиграл апелляцию: какое наказание его ждет

Священник получил два года тюрьмы за оправдание вторжения рф в Украину.

В Винницкой области отклонили апелляцию священника, которому присудили два года лишения свободы без конфискации имущества.

Мужчину признали виновным в оправдывании вооруженной агрессии рф против Украины и в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Об этом сообщили в Винницком апелляционном суде.

Обвиняемый просил изменить приговор, освободив его от наказания с испытанием – годовым испытательным сроком. Объяснял, что в запрещенной российской соцсети и телеграм-канале распространял антиукраинский информационный контент религиозной направленности и пропагандистского характера без преступного умысла.

«Я делился соображениями патриарха. О том, что своими действиями причиняю вред Украине, узнал только после оглашения подозрения. С тех пор я поменял мировоззрение», – сказал он на судебном заседании.

Адвокат же обращал внимание суда, в частности, на то, что обвиняемый, отец трех несовершеннолетних детей, в совершенном раскаялся и признал вину. Говорит, исправиться может и без изоляции от общества.

По мнению прокурора, решение суда первой инстанции – законное и справедливое.

Выслушав участников дела, коллегия судей приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение районного суда – в силе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.