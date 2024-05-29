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На Вінниччині священник, який виправдовував війну, програв апеляцію: яке покарання його чекає

22:36, 29 травня 2024
Священник отримав два роки в'язниці за виправдовування вторгнення рф в Україну.
На Вінниччині священник, який виправдовував війну, програв апеляцію: яке покарання його чекає
Фото: Вінницька обласна прокуратура
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На Вінниччині відхилили апеляцію священника, якому присудили два роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Чоловіка визнали винним у виправдовуванні збройної агресії рф проти України та в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Про це повідомили у Вінницькому апеляційному суді.

Обвинувачений просив змінити вирок, звільнивши його від покарання з випробуванням – річним іспитовим строком. Пояснював, що у забороненій російській соцмережі та в телеграм-каналі поширював антиукраїнський інформаційний контент релігійної спрямованості та пропагандистського характеру без злочинного умислу.

«Я ділився міркуваннями патріарха. Про те, що своїми діями завдаю шкоду Україні, дізнався лише після оголошення підозри. Відтоді я поміняв світогляд», – сказав він на судовому засіданні.

Адвокат же звертав увагу суду, зокрема, на те, що обвинувачений, батько трьох неповнолітніх дітей, у скоєному розкаявся і визнав вину. Каже, виправитися він може і без ізоляції від суспільства.

На думку ж прокурора, рішення суду першої інстанції – законне і справедливе. 

Вислухавши учасників справи, колегія суддів ухвалила залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення районного суду – в силі.

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