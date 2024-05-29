С 1 июня заработает автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность»

В систему также будет включен Единый реестр должников.

Министерство юстиции Украины сообщило, что с 1 июня внедряется в опытную эксплуатацию автоматизированная система «Банкротство и неплатежеспособность».

Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність» забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про хід провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та фінансово-економічні показники боржника, формування Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, функціонування електронного кабінету арбітражного керуючого та спеціалізованої сторінки вебсайту Мін’юсту, за допомогою якої забезпечується доступ до інформації про боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Арбітражні керуючі є реєстраторами Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), Єдиного реєстру арбітражних керуючих України та забезпечують внесення необхідних відомостей до цих реєстрів через електронний кабінет арбітражного керуючого з метою інформування про свою діяльність та розкриття інформації у справах про банкрутство (неплатоспроможність) на спеціалізованій сторінці вебсайту Мін’юсту.

З дня введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» подання обов’язкових відомостей (інформації) про боржника та стан провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також обов’язкових відомостей (інформації), необхідних для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, здійснюється арбітражними керуючими в порядку, строки та за формами, встановленими наказом Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року № 593/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за № 187/34470, з урахуванням технічних можливостей програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» та таких особливостей:

1) стосовно боржників, щодо яких на день введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» арбітражні керуючі виконують повноваження розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів, керуючих реструктуризацією, керуючих реалізацією, обов’язкові відомості (інформація) подаються арбітражними керуючими до 15 липня 2024 року;

2) стосовно боржників, провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) щодо яких було закрито у період з 24 лютого 2022 року до дня введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», подання обов’язкових відомостей (інформації) здійснюється арбітражними керуючими за останній звітний період до дати закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) протягом трьох місяців з дня введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

Доступ арбітражному керуючому до електронного кабінету арбітражного керуючого надається на підставі договору приєднання, укладеного арбітражним керуючим з адміністратором Реєстрів (державне підприємство «Національні інформаційні системи»). Для укладення договору арбітражний керуючий направляє до регіональної філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», відповідно до місця знаходження своєї контори (офісу), заяви про приєднання та замовлення, згідно з формами, встановленими договором.

Договір опублікований на вебсайті державного підприємства «Національні інформаційні системи» у рубриці «Реєстри / Форми договорів / Арбітражні керуючі» за посиланням.

З метою дотримання строків подання обов’язкових відомостей (інформації), необхідних для ведення зазначених реєстрів, рекомендуємо арбітражним керуючим звертатися до адміністратора Реєстрів для отримання доступу до електронного кабінету арбітражного керуючого з дня введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність» без зволікання.

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