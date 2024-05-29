В Житомирской области агропредприятие незаконно добывало песок: ущерб почти 5 млн грн

По данным прокуратуры, в ходе сельскохозяйственных работ, инициированных руководителем агропредприятия, была произведена незаконная добыча песка.

В Житомирской области следователи сообщили о подозрении руководителю фермерского хозяйства. Установлено, что на арендованных землях в Радомышльской общине во время сельскохозяйственных работ, инициированных руководителем агропредприятия, произведена незаконная добыча песка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый организовал незаконную добычу песка в промышленных масштабах из водоема для орошения, находящегося на арендованных сельхозугодиях в Радомышльской ОТГ. Он заключил с подрядчиком договор, хотя не имел спецразрешения, горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых.

Увозили на арендованные участки для выравнивания поверхности.

Установлено, что в течение 2023 года из водоема незаконно добыто более 4,3 тыс. куб. м песка. Окружающей среде причинено почти 5 млн грн ущерба.

В рамках уголовного производства на спецтехнику наложен арест. Также принимаются меры по взысканию с подозреваемого причиненного ущерба.

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