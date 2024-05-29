Требовали с предпринимателей несуществующие долги: на Днепропетровщине задержали злоумышленников, видео

Злоумышленники применяли к предпринимателям психологическое давление и угрозы физического насилия.

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На Днепропетровщине задержаны злоумышленники, требовавшие с предпринимателей несуществующие долги. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Организатором криминального бизнеса оказался 46-летний житель Кривого Рога. Для реализации своей затеи он привлек знакомого.

Сообщники требовали с мужчины, занимающегося ритуальным бизнесом, 3000 долларов «долга». Злоумышленники применяли к предпринимателю психологическое давление и угрозы физического насилия. Чтобы скрыть преступную деятельность, нарушители отдали приказ потерпевшему передать деньги через пункт обмена валют.

Полицейские задержали участников группировки при получении средств.

На территории Днепра и Кривого Рога правоохранители провели обыски по местам жительства и в автомобилях нарушителей. Изъяли оружие, гранаты, наркотики, автомобиль, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Следователи сообщили нарушителям о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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