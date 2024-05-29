В связи с невозможностью подать оригиналы заявленные работники могут направлять их любым доступным способом, например, с помощью электронной почты или мессенджеров во время военного положения.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, должен ли работодатель принимать заявление об отпуске за свой счет у работника лично.

В период действия военного положения стороны трудового договора могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения приказов (распоряжений) работодателя, уведомлений и других документов по трудовым отношениям и о любом другом доступном способе электронной коммуникации, который избран по соглашению между работодателем и работником (статья 7 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения").

По общему правилу отпуска оформляются из заявлений работников или предупреждения об их начале. Но ввиду военного положения, в связи с невозможностью подать оригиналы заявлений, работники могут направлять их любым доступным способом, например, посредством электронной почты или мессенджеров.

То есть если работодателю поступит такое заявление, и он не прочь предоставить работнику такой отпуск, работодатель должен выдать приказ о предоставлении отпуска, и личное присутствие не является обязательным.

Вместе с тем, во избежание дальнейших недоразумений и противоречий, Гоструда рекомендует работникам и работодателям перед началом использования альтернативных способов коммуникации должным образом зафиксировать факт договоренности об использовании в трудовых отношениях соответствующих средств электронной коммуникации.

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