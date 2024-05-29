ВККС рекомендует отправить двух судей в Лычаковский райсуд Львова

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке в Лычаковский районный суд Львова сроком на один год двух судей.

В среду, 29 мая, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке в Лычаковский районный суд города Львова сроком на один год:

судьи Мостиского районного суда Львовской области Белоуса Юрия Богдановича;

судьи Новобугского районного суда Николаевской области Ципивко Ирины Игоревны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.