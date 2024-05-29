Из-за долгов отказано в назначении субсидии: что нужно сделать для получения помощи

Гражданам, которым отказано в назначении жилищной субсидии в связи с наличием задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, для получения выплат следует документально подтвердить уплату задолженности.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что лицам, которым отказано в назначении субсидии на следующий период в связи с наличием просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на сумму свыше 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн), для получения выплат нужно документально подтвердить уплату задолженности или заключить договор о ее реструктуризации, или задолженность, которую не признает потребитель, обжаловать в судебном порядке.

Если вопрос задолженности будет решен в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, то на основании предоставленных документов жилищную субсидию назначат с 1 мая 2024 года (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 88).

Ранее сообщалоось, кому из получателей субсидии необходимо до 1 июля обратиться в ПФ за продолжением выплат.

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