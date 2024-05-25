Кому из получателей субсидии необходимо до 1 июля обратиться в ПФ за продолжением выплат: разъяснение

Обратиться к 1 июля за продлением жилищной субсидии или льготы необходимо некоторым категориям граждан.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, кому из получателей субсидий и льгот необходимо до 1 июля обратиться за продлением выплат.

Обратиться к 1 июля 2024 года за продлением жилищной субсидии или льготы необходимо лицу, одновременно отвечающему всем следующим критериям:

- является получателем жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

- был получателем субсидии или льготы по состоянию на 24 февраля 2022;

- проживал (или проживает) на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

- с начала полномасштабной агрессии не обращался в органы социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из способов:

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» —или портал Дія;

почтой - в адрес территориального органа Пенсионного фонда.

лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг.

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