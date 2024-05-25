Поехал на велосипеде к водоему: в Одесской области трагически погиб 7-летний мальчик

По данным полиции, мальчик поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду.

В Одесской области в Болградском районе в водоеме утонул 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По предварительным данным полиции, мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Товарищи испугались и убежали домой.

Первым тревогу забил местный пастух, который обнаружил велосипед и детскую обувь на берегу. Начав поиски, местные жители вместе с родителями обнаружили тело ребенка.

Внешние признаки насилия на теле мальчика полицейские не обнаружили. Предварительно причиной смерти стало утопление.

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