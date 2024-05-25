Украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме с получением денежной помощи

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Фото: tsn.ua

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупредило граждан об очередной мошеннической схеме.

На мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители Ощадбанка предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не осуществляет.

«Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета», — отмечают в Ощадбанке.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр «Ощадбанка» по телефону: 0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.

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