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Українців попередили про чергову шахрайську схему з отриманням грошової допомоги

22:33, 25 травня 2024
На месенджери українців надходить розсилка від нібито «Ощадбанку» або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.
Українців попередили про чергову шахрайську схему з отриманням грошової допомоги
Фото: tsn.ua
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попередило громадян про чергову шахрайську схему.

На месенджери українців надходить розсилка від нібито «Ощадбанку» або інших українських банків про можливість отримати грошову допомогу.

Представники «Ощадбанку» попереджають, що таких виплат насправді банк не здійснює.

 «Нагадуємо, банк ніколи не запитує інформацію про номер картки, CVV картки. В жодному разі не можна переходити за посиланням у таких повідомленнях і вводити дані своїх карток. Це може призвести до втрати коштів з рахунку», — зазначають в «Ощадбанку».

У разі отримання підозрілих листів, дзвінків або SMS-повідомлень телефонуйте до Контакт-центру «Ощадбанку» за номером телефону: 0 800 210 800 або до Контакт-центру свого банку.

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