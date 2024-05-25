У Києві сталася масштабна ДТП із перекиданням, відео

В аварії постраждало одразу чотири транспортні засоби.

У суботу, 25 травня, у Києві на перетині Копилівської та Сирецької сталася ДТП із перекиданням. Про це повідомила спільнота «Київ оперативний».

Загалом у аварії постраждало одразу чотири транспортні засоби.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше ми писали, що на Київщині п’яна жінка на позашляховику влаштувала смертельну ДТП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.