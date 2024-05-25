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На Київщині п’яна жінка на позашляховику влаштувала смертельну ДТП, фото

12:58, 25 травня 2024
Водійка «Honda» здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем «ВАЗ».
На Київщині п’яна жінка на позашляховику влаштувала смертельну ДТП, фото
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У п’ятницю, 24 травня, на автодорозі між селом Гора та селом Мартусівка на Київщині сталася ДТП.

Як повідомила поліція Київської області, 47-річна водійка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом «Honda», здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем «ВАЗ».

«У водійки «Honda» виявлено 2,18 проміле алкоголю», - заявили у поліції.

В результаті ДТП 57-річний водій «ВАЗ» помер під час руху до лікарні, в кареті швидкої медичної допомоги. 39-річного пасажира вказаного автомобіля госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці затримали водійку «Honda» та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У поліції додали, що слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Затриманій водійці загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

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