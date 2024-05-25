В Киевской области пьяная женщина на внедорожнике устроила смертельное ДТП, фото

Водитель Honda совершила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ.

В пятницу, 24 мая, на автодороге между селом Гора и селом Мартусовка в Киевской области произошло ДТП.

Как сообщила полиция Киевской области, 47-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Honda», совершила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «ВАЗ».

«У водителя «Honda» обнаружено 2,18 промилле алкоголя», - заявили в полиции.

В результате ДТП 57-летний водитель ВАЗ скончался во время движения в больницу, в карете скорой медицинской помощи. 39-летний пассажир указанного автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители задержали водителя Honda и поместили в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Водителю грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.