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В Киевской области пьяная женщина на внедорожнике устроила смертельное ДТП, фото

12:58, 25 мая 2024
Водитель Honda совершила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ.
В Киевской области пьяная женщина на внедорожнике устроила смертельное ДТП, фото
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В пятницу, 24 мая, на автодороге между селом Гора и селом Мартусовка в Киевской области произошло ДТП.

Как сообщила полиция Киевской области, 47-летняя водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем «Honda», совершила выезд на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «ВАЗ».

«У водителя «Honda» обнаружено 2,18 промилле алкоголя», - заявили в полиции.

В результате ДТП 57-летний водитель ВАЗ скончался во время движения в больницу, в карете скорой медицинской помощи. 39-летний пассажир указанного автомобиля госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители задержали водителя Honda и поместили в изолятор временного содержания.

В полиции добавили, что следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Водителю грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до десяти лет.

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