На Київщині п’яна жінка на позашляховику влаштувала смертельну ДТП, фото

Водійка «Honda» здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем «ВАЗ».

У п’ятницю, 24 травня, на автодорозі між селом Гора та селом Мартусівка на Київщині сталася ДТП.

Як повідомила поліція Київської області, 47-річна водійка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння за кермом «Honda», здійснила виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнулася з автомобілем «ВАЗ».

«У водійки «Honda» виявлено 2,18 проміле алкоголю», - заявили у поліції.

В результаті ДТП 57-річний водій «ВАЗ» помер під час руху до лікарні, в кареті швидкої медичної допомоги. 39-річного пасажира вказаного автомобіля госпіталізовано до медичного закладу.

Правоохоронці затримали водійку «Honda» та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

У поліції додали, що слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Затриманій водійці загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.