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В Одесской области мужчина пытался пересечь границу на детском матрасе с «человеком-пауком», фото

12:40, 25 мая 2024
Мужчина хотел переплести Днестр с помощью детского матраса.
В Одесской области мужчина пытался пересечь границу на детском матрасе с «человеком-пауком», фото
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одесской области пограничники задержали 28-летнего жителя региона, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водной преграды приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Мужчину обнаружили и задержали сотрудники пограничного наряда, который патрулировал участок границы на катере.

«За попытку незаконного пересечения государственной границы на жителя города Одессы составлен протокол об административном правонарушении ст. 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд», - заявили пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

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