В Укрэнерго скорректировали графики отключения света на 25 мая

25 мая в Украине будут действовать графики почасовых отключений света.

Фото: freepik.com

Как известно, 24 мая в НЭК «Укрэнерго» сообщали, что 25 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 – в часы максимального вечернего потребления.

Однако в субботу в «Укрэнерго» скорректировали графики отключения.

Там отмечают, что графики отключения света могут быть введены с 20:00 до 24:00.

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