В Укренерго скоригували графіки відключення світла на 25 травня

25 травня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Фото: freepik.com

Як відомо, 24 травня в НЕК «Укренерго» повідомляли, що 25 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Проте у суботу в «Укренерго» скоригували графіки відключення.

Там зазначають, що графіки відключення світла можуть бути запроваджені з 20:00 до 24:00.

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