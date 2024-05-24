Відключення світла 25 травня: у який час діятимуть графіки

Графіки відключення світла завтра діятимуть з 20:00.

У НЕК «Укренерго» повідомили, що 25 травня графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 – у години максимального вечірнього споживання.

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

«Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго», - сказано у заяві.

У Укренерго додають, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

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