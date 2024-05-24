Отключение света 25 мая: в какое время будут действовать графики

Графики отключения света завтра будут действовать с 20:00.

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 25 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления.

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будет ограничиваться.

«Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго», - говорится в заявлении.

В Укрэнерго добавляют, что информацию, когда будут применены отключения, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.