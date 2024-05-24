В Украине создадут военную полицию – в Раде презентовали доработанный законопроект

Верховная Рада рассмотрит доработанный законопроект о создании военной полиции в рамках создания в Украине военной юстиции.

Источник фото: rada.gov.ua

В Украине будет создана военная полиция. Соответствующий доработанный законопроект о военной полиции представила заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая во время итогового заседания Рабочей группы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности по разработке вопроса создания системы военной юстиции в Украине.

Вместе с Марьяной Безуглой проект презентовали председатель Комитета Сергей Ионушас и члены рабочей группы.

Законопроектом определяются статус военной полиции, правовые основы организации деятельности, общая структура и личный состав, основания и порядок применения мер физического воздействия, специальных средств, огнестрельного оружия военнослужащими военной полиции, правовая и социальная защита личного состава военной полиции.

По словам инициаторов, наработанный законопроект обеспечит функционирование эффективного органа, способного выполнять задачи по поддержанию правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта.

Далее ожидается регистрация разработанного рабочей группой доработанного законопроекта о военной полиции с последующим рассмотрением Комитетом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 22 мая одобрила в первом чтении законопроект об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311, согласно которому военнослужащих Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого законные требования военнослужащего или пытающегося избежать прохождения контроля на КПП.

Автор: Наталья Мамченко

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