В Україні створять військову поліцію – у Раді презентували доопрацьований законопроект

Верховна Рада розгляне доопрацьований законопроект про створення військової поліції в рамках створення в Україні військової юстиції.

Джерело фото: rada.gov.ua

В Україні створять військову поліцію. Відповідний доопрацьований законопроект про військову поліцію презентувала заступниця голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла під час підсумкового засідання Робочої групи Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності щодо опрацювання питання створення системи військової юстиції в Україні.

Разом з Мар’яною Безуглою проект презентували голова Комітету Сергій Іонушас та члени робочої групи.

Законопроектом визначаються статус військової поліції, правові засади організації діяльності, загальна структура та особовий склад, підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї військовослужбовцями військової поліції, правовий та соціальний захист особового складу військової поліції.

За словами ініціаторів, напрацьований законопроект забезпечить функціонування ефективного органу, здатного виконувати завдання з підтримання правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту.

Далі очікується реєстрація розробленого робочою групою доопрацьованого законопроекту про військову поліцію з подальшим розглядом Комітетом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 22 травня схвалила в першому читанні законопроект щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії №10311, за яким військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.