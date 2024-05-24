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Кабмін запровадив нові правила обліку сумнівних боргів для держпідприємств

18:34, 24 травня 2024
Мінфін буде контролювати, як підприємства держсектору, які є природними монополіями або мають чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень, визначають суму резерву для покриття можливих збитків від непогашених боргів.
Кабмін запровадив нові правила обліку сумнівних боргів для держпідприємств
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24 травня Уряд прийняв постанову, яка покращує методи обліку сумнівних боргів підприємствами державного сектору. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Нові правила передбачають, що Мінфін буде контролювати, як підприємства державного сектору, які є природними монополіями або мають чистий прибуток понад 50 мільйонів гривень, визначають суму резерву для покриття можливих збитків від непогашених боргів. Зокрема, це стосується:

методів розрахунку величини резерву сумнівних боргів;

способу визначення коефіцієнта сумнівності, який показує, наскільки ймовірним є неповернення боргів.

Крім того, були відкориговані підходи до оцінки ймовірності неповернення боргів, враховуючи міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ 9).

Це рішення допоможе підприємствам державного сектору краще планувати свої фінанси і зменшити ризики для державного бюджету.

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