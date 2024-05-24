Кабмин ввел новые правила учета сомнительных долгов для госпредприятий

Минфин будет контролировать, как предприятия госсектора, являющиеся естественными монополиями или имеющие чистую прибыль более 50 миллионов гривен, определяют сумму резерва для покрытия возможных убытков от непогашенных долгов.

24 мая Правительство приняло постановление, улучшающее методы учета сомнительных долгов предприятиями государственного сектора. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Новые правила предусматривают, что Минфин будет контролировать, как предприятия государственного сектора, являющиеся естественными монополиями или имеющие чистую прибыль более 50 миллионов гривен, определяют сумму резерва для покрытия возможных убытков от непогашенных долгов. В частности, это касается:

методов расчета величины резерва сомнительных долгов;

способа определения коэффициента сомнительности, показывающего, насколько вероятным является невозврат долгов.

Кроме того, были откорректированы подходы к оценке вероятности невозврата долгов, учитывая международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS) 9).

Это решение поможет предприятиям государственного сектора лучше планировать свои финансы и снизить риски для государственного бюджета.

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