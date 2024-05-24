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Справедливые графики отключения света: что предусматривает постановление Правительства

18:21, 24 мая 2024
Кабмин одобрил более справедливый порядок распределения электроэнергии для потребителей при отключениях света.
Справедливые графики отключения света: что предусматривает постановление Правительства
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Как известно, 24 мая Кабинет Министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.

Министерство энергетики сообщило, что документ обеспечит справедливую и равномерную очередность распределения доступной электроэнергии бытовым потребителям при применении мер по ограничению электроэнергии.

«Ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше. Но наша цель – сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно оставаться без света», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, утвержденный настоящим постановлением, определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных и операторами системы распределения в процессе определения и применения предельной мощности.

Согласно Порядку, областные и Киевская городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

К этому списку потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу: объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры; заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности; воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения); предприятий оборонного комплекса; предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятий с непрерывным циклом производства; электронных коммуникационных сетей; органов гос власти.

Следовательно, оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням. Он должен рассчитывать предельную мощность, кроме этих объектов, после чего доводить ее величину до каждого оператора системы распределения. Соответственно операторы систем распределения в пределах этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение.

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