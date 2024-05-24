Справедливые графики отключения света: что предусматривает постановление Правительства

Кабмин одобрил более справедливый порядок распределения электроэнергии для потребителей при отключениях света.

Как известно, 24 мая Кабинет Министров Украины одобрил постановление, предусматривающее усовершенствование механизма балансирования работы Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины и бесперебойное электроснабжение критически важным потребителям в условиях дефицита электроэнергии и применения стабилизационных ограничений, обусловленных массовыми повреждениями критической энергетической инфраструктуры.

Министерство энергетики сообщило, что документ обеспечит справедливую и равномерную очередность распределения доступной электроэнергии бытовым потребителям при применении мер по ограничению электроэнергии.

«Ситуация сейчас очень сложная, и все понимают, что ограничения электроснабжения будут и дальше. Но наша цель – сделать их минимальными при существующих обстоятельствах, при этом обеспечить максимально возможный справедливый подход. Ведь мы все это уже проходили и знаем, насколько дискомфортно оставаться без света», - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, утвержденный настоящим постановлением, определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных и операторами системы распределения в процессе определения и применения предельной мощности.

Согласно Порядку, областные и Киевская городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

К этому списку потребителей могут быть отнесены объекты, обеспечивающие работу: объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры; заведений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности; воинских частей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения); предприятий оборонного комплекса; предприятий, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны; предприятий с непрерывным циклом производства; электронных коммуникационных сетей; органов гос власти.

Следовательно, оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням. Он должен рассчитывать предельную мощность, кроме этих объектов, после чего доводить ее величину до каждого оператора системы распределения. Соответственно операторы систем распределения в пределах этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и в течение периода военного положения и 6 месяцев после его прекращения или отмены.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение.

Ранее НЭК «Укрэнерго» рассказала, в какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами.

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