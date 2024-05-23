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В какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами: ответ Укрэнерго

07:40, 23 мая 2024
Украинцев просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы.
В какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами: ответ Укрэнерго
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НЭК «Укрэнерго» рассказала, в какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами.

Так, украинцам советуют пользоваться приборами, потребляющими свыше 1 кВт, не в ночные, а в дневные часы – с 11:00 до 17:00. В это время солнечные электростанции покрывают дефицит в энергосистеме.

«Да, действительно, ситуация изменилась. Ночью потребление меньше, но тоже требует балансировки. Российские атаки повредили ТЭС и ГЭС, которые при необходимости способны быстро увеличивать производство электроэнергии. А сейчас еще идет на убыль половодья. Поэтому гидроэлектростанции не могут работать ночью как в предыдущие недели», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сбалансировать систему можно было бы импортом электроэнергии, но ночью поступает недостаточно.

«Укрэнерго» привлекает аварийную помощь из соседних стран, но круглосуточно ее брать невозможно, поэтому приходится применять отключение света.

«В сложившейся ситуации пользование мощными электроприборами просим перенести на дневные часы – с 11:00 до 17:00. Это пик солнечной активности, и солнечные электростанции покрывают дефицит», – пояснили в «Укрэнерго».

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