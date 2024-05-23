В які години краще користуватися потужними електроприладами: відповідь Укренерго

Українців просять перенести користування потужними електроприладами на денні години.

НЕК «Укренерго» розповіло, в які години краще користуватися потужними електроприладами.

Так, українцям радять користуватися приладами, які споживають понад 1 кВт, не в нічні, а в денні години - з 11:00 до 17:00. Саме в цей час сонячні електростанції покривають дефіцит в енергосистемі.

«Так, справді ситуація змінилася. Вночі споживання менше, але теж потребує балансування. Російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії. А зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні», - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо.

«Укренерго» залучає аварійну допомогу з сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення світла.

«В ситуації, що склалася, користування потужними електроприладами просимо перенести на денні години - з 11:00 до 17:00. Це пік сонячної активності, і сонячні електростанції покривають дефіцит»,- пояснили в «Укренерго».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.