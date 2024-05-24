Правительство обязало облэнерго сделать графики отключения света справедливыми

Кабмин обязал облэнерго обеспечить равномерную очередность отключения света.

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В пятницу, 24 мая, Правительство утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задания.

Кроме того, правительство поддержало законопроект, который позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопросы долгов на балансирующем рынке.

Предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед Укрэнерго и улучшит ситуацию со устойчивостью украинской энергосистемы.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство в ежедневном режиме работает, чтобы улучшить ситуацию в энергетике. В частности, стоит три ключевых задачи:

- децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики;

- дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей импорта электроэнергии;

- ремонты и восстановление того, что важно восстановить.

Ранее НЭК «Укрэнерго» рассказала, в какие часы лучше пользоваться мощными электроприборами.

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