Кабмин провел заседание: какие решения приняли 24 мая

Правительство внесло изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов, а также в Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров в пятницу, 24 мая, провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо страхування товару, прийнятого на зберігання». Законопроектом, з метою дерегуляції зернового ринку шляхом скасування обовʼязкового страхування зерна, прийнятого на зберігання, пропонується внести зміни до Законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні» та «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» в частині запровадження добровільного страхування товару, прийнятого на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, від ризиків випадкової загибелі, пошкодження або втрати.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення навантаження на бізнес». Законопроектом, з метою очищення регуляторного поля від зайвого навантаження на бізнес, пропонується внести зміни до ЗУ «Про меліорацію земель» щодо скасування повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері меліорації земель в частині надання дозволів на будівництво меліоративних систем та окремих обʼєктів інженерної інфраструктури, а також у частині прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих обʼєктів інженерної інфраструктури. Також пропонується внести зміни до частини сьомої статті 46 ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» щодо виключення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, на погодження будівництва або будь-яких інших робіт на території та акваторії, відведених порту.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо застосування алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання». Законопроект спрямований на покращення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії, шляхом відкриття певними учасниками ринку електричної енергії поточних рахунків із спеціальним режимом використання та можливості запровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків. Проектом Закону передбачено: встановлення зобов’язання для електропостачальників відкрити поточні рахунки із спеціальним режимом використання, на які буде вноситись плата за надані послуги на ринку електричної енергії; надання права Регулятору встановлювати алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників; надання можливості споживачам, об’єкти яких віднесені до об’єктів критичної інфраструктури, для уникнення припинення постачання електричної енергії, відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання відповідно до порядку, затвердженому КМУ; надання права не відновлювати постачання електричної енергії споживачу у разі наявності у нього заборгованості за договором про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» та/або договору про реструктуризацію заборгованості.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану». Доповнено Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану, новим видом господарської діяльності - «Заходи (проведення робіт та (або) надання послуг) у сфері протимінної діяльності», та передбачено автоматичне продовження на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування строків результатів надання публічних послуг (стосовно видачі сертифіката відповідності операторам протимінної діяльності).

- Затверджено, відповідно до Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про ринок електричної енергії», «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про критичну інфраструктуру», з метою збереження цілісності обʼєднаної енергетичної системи України в умовах балансових і мережевих обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури, Порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Порядок визначає процедуру взаємодії у процесі визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності між Міненерго, Держенергонаглядом, оператором системи передачі, операторами систем розподілу, а також: користувачами (як споживачами) системи передачі; споживачами електричної енергії, електроустановки яких приєднані до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж системи передачі або розподілу; споживачами електричної енергії, які підключені до мереж основного споживача, живлення якого забезпечується від мереж системи передачі та/або від мереж виробника. Встановлено, що Порядок є обовʼязковим для оператора системи передачі, операторів систем розподілу та споживачів незалежно від форми власності. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 24.03.1999 N 441 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі».

- Внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 N 770, на виконання вимог ЗУ N 3528-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування». Виключено канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, та тетрагідроканнабінол зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та включено їх до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці. Передбачено, що ці зміни набирають чинності з 16.08.2024. Встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка.

- Внесено зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2022 N 1447, з метою забезпечення надання медичних послуг (діагностичних та лікувальних процедур) в закладах охорони здоровʼя фізичними особам, що зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоровʼя внаслідок здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф. Перелік розширено позиціями «система магнітно-резонансної томографії» та «система лінійного прискорювача».

- Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, затвердженого постановою КМУ від 07.03.2022 N 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них». Доповнено перелік новим розділом «Закупівля обладнання для закладів охорони здоровʼя, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоровʼя МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби».

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів. Порядок доповнено новими положеннями стосовно: встановлення рівня прибутковості виконавців державних контрактів (договорів) на виготовлення та постачання боєприпасів приватної форми власності у складі ціни, на рівні не більше 25 відсотків виробничої собівартості таких товарів; надання можливості в окремих випадках здійснювати приймання виготовлених боєприпасів без залучення представництв державних замовників у сфері оборони.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Кіровоградській області та відповідно виключено ряд памʼятників із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 20.03.2013 № 174 «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів». Передбачено, що працівникам регіональних фтизіопульмонологічних центрів, що надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за людьми, які хворіють на туберкульоз, та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі люди, виплачується на підставі рішення керівника регіонального фтизіопульмонологічного центру в межах наявних коштів на оплату праці та у разі включення відповідної норми до колективних договорів, що укладаються між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки та щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 28.03.2011 N 350 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз», від 30.12.2013 N 977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу», та від 25.03.2014 N 95 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров'я».

- Внесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, та до Порядку внесення засобів кваліфікованого електронного підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, з метою приведення у відповідність до ЗУ N 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» та ЗУ «Про електронні комунікації». Передбачено для осіб із чотирнадцятирічного віку, які отримують паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, можливість за їх бажанням отримувати електронні довірчі послуги з використанням цього паспорта.

- Внесено зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Змінено підхід до збору та передачі інформації про випадки гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь) для автоматизованої системи обліку та аналізу гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь), з метою надання можливості територіальними органами Держпраці безпосередньо вносити відповідну інформацію до електронної інтегрованої системи спостережень за захворюваннями, в тому числі гострими та хронічними професійними захворюваннями (отруєннями), що використовується для ведення автоматизованої системи обліку та аналізу гострих та хронічних професійних захворювань (отруєнь).

- Внесено зміни до постанов КМУ від 29.07.1994 N 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці», від 19.03.1996 N 345 «Про посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту», від 27.12.2001 N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми», від 02.03.2010 N 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сімʼї та дитини з багатодітної сімʼї», від 11.07.2018 N 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», від 22.07.2020 N 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» та ряду інших. Затверджено технічні описи бланків посвідчення «Ветеран праці», посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, посвідчення батьків багатодітної сімʼї, посвідчення дитини з багатодітної сімʼї, посвідчень осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, посвідчення реабілітованої особи. Удосконалено механізм взаємодії між Мінсоцполітики, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю як розпорядниками бюджетних коштів і органами соціального захисту населення для забезпечення виплати одноразової компенсації та допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, яким установлено інвалідність внаслідок одержаних на території України ушкоджень здоровʼя, спричинених вибухонебезпечними предметами.

- Затверджено, відповідно до статті 5 ЗУ «Про управління обʼєктами державної власності», Порядок погодження Міністерством фінансів визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності у межах облікових політик державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які є субʼєктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень. Внесено зміни до постанови КМУ від 29.11.2006 N 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів». Визначено, що оцінка сумнівності дебіторської заборгованості має базуватись на обґрунтованій та підтвердженій інформації, доступній без надмірних витрат та зусиль, і враховувати критерії значного збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом порівняно з датою його первісного визнання, специфіку підприємства, макроекономічні і політичні/регуляторні чинники та реальну історичну прогнозну фінансову дисципліну дебіторів, результати претензійно-позовної роботи щодо них. Передбачено можливість створення суб’єктом господарювання державного сектору економіки комісії, яка буде приймати рішення про створення резерву сумнівних боргів (очікуваних кредитних збитків) на звітну дату.

- Внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків в частині надання комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель повноважень стосовно розгляду скарг щодо невідповідності виробника товару, включеного до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації, вимогам, визначеним Порядком підтвердження ступеня локалізації виробництва. Внесено зміни до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів в частині розширення переліку документів, що згідно з цим Порядком подаються виробником товару разом із заявкою про включення товару до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 08.05.2024 N 520 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. N 76». Установлено, що бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які надійшли на погодження до Генерального штабу Збройних Сил до 10 травня 2024 р., здійснюється за зазначеними списками, погодженими Генеральним штабом Збройних Сил.

- Затверджено Угоду між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо гранту Франції у сфері оборони та безпеки, вчинену 27 лютого 2024 р. у м. Київ. Грантовою угодою визначено механізм використання коштів гранту, обсяг якого становить 200 млн євро, для придбання Україною техніки або послуг у сфері оборони та безпеки в 2024 році.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері митної політики» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 15 млн. 333,7 тис. гривень та збільшення на зазначену суму видатків розвитку, що дозволить завершити заходи по введенню в експлуатацію інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон «Красноїльськ» та «Дяківці» (Чернівецька область).

- Доручено, відповідно до підпункту «б» пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.01.2024 «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану», введеного в дію Указом Президента України від 23.01.2024 N 21, Міністерству фінансів разом з Державною аудиторською службою та Державною податковою службою згідно з Порядком проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади, провести протягом шести місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування шляхом проведення перевірки Державної податкової служби стосовно виконання функцій з реалізації механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначених порядками, затвердженими постановою КМУ від 11.12.2019 N 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», за 2021-2023 роки.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Р-33».

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