Кабмин назначил заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов

Замглавы Гослесагентства стал Валентин Бачурный.

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Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 24 мая, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, назначен Бачурный Валентин Николаевич заместителем Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кроме того, Правительство согласовало увольнение Терновой Ирины Владимировны с должности главы Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

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