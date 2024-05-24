Кабмін призначив заступника голови Державного агентства лісових ресурсів

Заступник очільника Держлісагентства став Валентин Бачурний.

Кабінет Міністрів України провів у п’ятницю, 24 травня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, призначено Бачурного Валентина Миколайовича заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, Уряд погодив звільнення Тернової Ірини Володимирівни з посади голови Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

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