Списки на бронювання, які надійшли до Генштабу до 10 травня, погодить Генштаб ЗСУ

Кабмін врегулював питання передачі повноважень щодо погодження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони.

Як відомо, 8 травня Кабмін вніс зміни до порядку бронювання, за яким передав повноваження погодження списків на бронювання від Генштабу ЗСУ до Міністерства оборони.

Зокрема, визначено, що бронювання військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цього Порядку, зокрема на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони. Раніше таке погодження здійснював Генштаб

24 травня Уряд вирішив все ж уточнити, як бути з тими списками, які були подані до 10 травня. Їх погодження завершить Генштаб

Так, внесені зміни до постанови КМУ від 8.05.2024 №520 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. №76».

Установлено, що бронювання військовозобов’язаних за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, які надійшли на погодження до Генерального штабу Збройних Сил до 10 травня 2024 р., здійснюється за зазначеними списками, погодженими Генеральним штабом Збройних Сил.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.