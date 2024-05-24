Верховний Суд не знайшов правових підстав для скасування припису Голові НАЗЯВО

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу НАЗЯВО.

Джерело фото: Андрій Шестак

Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), у якій воно просило скасувати постанову Шостого апеляційного адміністративного суду.

Як повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, суд касаційної інстанції підтримав принципову позицію НАЗК про те, що НАЗЯВО є державним органом у розумінні ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», на посадових осіб якого поширюються його вимоги, адже воно реалізує владні управлінські функції, які мають загальнодержавне значення та поширюються на необмежене коло осіб.

У зв’язку з цим, пояснюють у НАЗК, Верховний Суд не знайшов правових підстав для скасування оскаржуваного припису.

В липні 2021 року НАЗК внесло Голові НАЗЯВО припис № 32-05/67/21 – забезпечити виконання вимог ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом усунення відносин прямого підпорядкування між заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким та його дружиною.

Не погоджуючись з цим приписом, НАЗЯВО звернулося до суду з позовною заявою про визнання його протиправним та скасування.

В жовтні 2022 року Окружний адміністративний суд міста Києва позов НАЗЯВО задовольнив в повному обсязі, а вже в серпні 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував його за скаргою НАЗК.

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