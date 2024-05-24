Як ФОП може отримати витяг з реєстру платників єдиного податку

Роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, як фізичній особі - підприємцю отримати витяг з реєстру платників єдиного податку.

Так, відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України фізична особа – підприємець, зареєстрований платником єдиного податку, має можливість подати запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку до контролюючого органу за місцем податкової адреси в один із таких способів:

поштою;

безпосередньо до контролюючого органу;

засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за посиланням.

Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для суб’єктів господарювання, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту.

Адміністративна послуга надається безоплатно. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308. Форма запиту передбачає проставляння платником податків відмітки у полі «Спосіб отримання витягу», а саме, безпосередньо в контролюючому органі або в електронному вигляді.

Підприємець – платник єдиного податку першої – третьої групи, може в меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету створити, підписати та надіслати до відповідного органу ДПС запит про отримання витягу за формою F1302101.

У разі надсилання запиту з відміткою отримання витягу з реєстру платників єдиного податку «в електронному вигляді», платник отримує витяг в електронній формі за формою F1402101 у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

При цьому роздрукований електронний витяг в паперовому вигляді не вважається оригіналом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.